Heroes of the Storm: annunciato l'evento Craft Wars

Non temete, Craft Wars non significa che dovrete andare in giro per il Nexus a raccattare materiali prima di poter costruire un piccone di legno: il riferimento è infatti agli universi di Warcraft e di StarCraft, che nel nuovo evento di Heroes of the Storm si sono schiantati e il risultato è stato un bel mischione con conseguenze inaspettetate. Tipo Arthas che è diventato Re delle Lame zerg e ora domina entrambi i mondi. Non una prospettiva invidiabile.

Come potete notare dal trailer, questo aggiornamento presenterà versioni starcraftizzate o warcraftizzate di molti eroi; oltre ad Arthas, possiamo vedere Mei, Arthanis, Anduin che da principe ha ricevuto una promozione a Imperatore del Dominio e Sparachiodi. Proprio quest’ultimo, assieme a D.va, sarà protagonista di una riprogettazione, volta a rendere entrambi combattenti ancora più tenaci. Con Craft Wars saranno ovviamente aggiunte anche nuove cavalcature, e una nuova Anomalia del Nexus: il Medaglione del Gladiatore, che fornirà ai giocatori la possibilità di diventare immuni agli effetti di controllo e a quelli debilitanti con il buff Inarrestabile.

Se volete conoscere più in dettagli i cambiamenti apportati con questo aggiornamento, qui potete trovare le patch note complete.