PlayStation 5: Sony presenta lo spot pubblicitario The Edge

Nella serata di ieri, Sony ha presentato il suo nuovo spot pubblicitario per la PlayStation 5, intitolato The Edge. L’idea dietro questo video, come sottolineato da Eric Lempel nel suo post sul blog ufficiale PlayStation, è stata quella di dare forma alla tagline pubblicitaria “Play Has No Limits”, rappresentando metaforicamente i giocatori che si imbarcano verso avventure mai sognate prima. Se ci sono riusciti, giudicatelo voi stessi.

“The Edge mette in mostra la nostra ambizione di sfidare l’ordinario e continuare a spingere più in là i confini del gioco. Vogliamo alzare gli standard per i nostri fan e per noi stessi con il passaggio a una nuova generazione. Il nostro brand è rappresentato da quegli emozionanti momenti nei quali il cuore batte forte e ci gettiamo in una nuova avventura”, ha aggiunto Eric Lempel.

Sembra, inoltre, che gli animatori di Sony si siano divertiti a nascondere varie icone PlayStation nel video. Difficilmente, però, ci troverete il prezzo della nuova console; per quello, con tutta probabilità bisognerà aspettare mercoledì 16.