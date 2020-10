The Pathless sarà un gioco di lancio PS5, annunciata la data di uscita

Annapurna Interactive e Giant Squid hanno annunciato che The Pathless farà parte della line-up di lancio di PS5, annunciandone anche la data di uscita per le altre piattaforme.

L’ultima fatica degli autori di ABZU, infatti, approderà sulla console next-gen di Sony al lancio europeo, il prossimo 19 novembre. Per quanto riguarda le altre piattaforme, The Pathless uscirà su PC (in esclusiva sull’Epic Games Store), PS4 e Apple Arcade dal 12 novembre.

The Pathless è un action adventure che mette il giocatore nei panni di una giovane arciera impegnata a disperdere un’antica maledizione che affligge un’isola misteriosa. Assieme alla sua aquila, la protagonista dovrà esplorare l’isola e svelarne i segreti mentre affronta creature mitologiche contaminate dalla corruzione.