Xbox Series X permetterà di disinstallare parti dei giochi

Al giorno d’oggi, anche 1TB di spazio su disco tende a svanire più rapidamente di quanto sembrerebbe; sopratutto quando, come nella caso della Xbox Series X, circa un quinto di quello spazio è occupato da file di sistema. Probabilmente anche per cercare di tranquillizzare i potenziali acquirenti, nel corso della trasmissione tenuta ieri da Larry Hryb il development producer di Xbox Series X Jason Ronald ha specificato che i giochi installati potranno avere una certa modularità.

“Diciamo che, per esempio, state giocando la campagna, e poi vuoi concentrarti solo sul multiplayer. Se gli sviluppatori decidono di farlo, potrete disinstallare la campagna, e così avere più controllo su come utilizzerete lo spazio su disco, e poterlo sfruttare al meglio”, ha dichiarato Ronald. Sembra quindi che la procedura non sarà troppo diversa da ciò che alcuni giochi hanno fatto in passato su PC (come ad esempio la serie Call of Duty). Resta da vedere quanto gli sviluppatori decideranno di applicarla, e se sarà utilizzata in maniera più diffusa rispetto alla semplice disinstallazione della componente multiplayer o singleplayer. Non sarebbe male, per esempio, poter scegliere di disinstallare le texture in alta definizione qualora preferissimo giocare a un framerate più alto a scapito del dettaglio grafico.