Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, rivelato il Temple of Darkness

Le avventure nell’universo di George Lucas vergate da ILMxLAB non finiscono certo con Vader Immortal. Lo studio sta infatti lavorando a Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, un’altra avventura in realtà virtuale pensata per Oculus Quest che ci porterà sul pianeta Batuu (sì, lo stesso dell’espansione di The Sims 4, ma probabilmente meno tranquillo). In particolare, lo studio della Lucasfilm ha rivelato da poco l’avventura Temple of Darkness, nel corso della quale visiteremo un tempio Jedi abbandonato in compagnia del maestro Yoda.

Ricordiamo che Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge è ambientato nell’era conosciuta come High Republic, e cioè centinaia di anni prima degli eventi de La Minaccia Fantasma. Se vi state chiedendo come mai c’è Yoda, fareste bene a tenere a mente che nei film ha novecento anni o giù di lì, quindi qui sarà a malapena alla mezza età. Temple of Darkness è un’avventura aggiuntiva per Tales from the Galaxy’s Edge; la storia principale ci metterà nei panni di una tecnica ripara droidi alle prese con un attacco di pirati.

La nuova avventura interattiva di ILMxLAB arriverà su Oculus Quest il 19 novembre.