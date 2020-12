RPG Time: The Legend of Wright è stato rinviato al prossimo anno

Mancano poco più di ventiquattro ore alla fine del 2020, dunque il rinvio di RPG Time: The Legend of Wright ormai non dovrebbe sorprendere nessuno.

Annunciato lo scorso anno per dispositivi mobili, PC e console Xbox, questo particolare gioco di ruolo interamente disegnato a mano e sviluppato da Desk Works verrà pubblicato nel corso del 2021. Gli sviluppatori hanno fatto sapere che i lavori stanno procedendo bene, tuttavia hanno bisogno di più tempo per rifinire gli ultimi particolari e far sì che il prodotto finale sia all’altezza delle aspettative.

