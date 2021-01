The King of Fighters XV: ecco il trailer di presentazione

SNK ha finalmente pubblicato il trailer di presentazione di The King of Fighters XV, ultima incarnazione della celebre saga di picchiaduro, corredando il filmato con una serie di primi screenshot.

Il creative director Eisuke Ogura fa sapere che The King of Fighters XV manterrà la struttura e il ritmo serrato dei combattimenti che hanno fatto la fortuna della serie, senza però dimenticare di apportare le dovute migliorie sia al comparto grafico che sonoro. Lo stesso Ogura annuncia di avere un secondo trailer in preparazione che dovrebbe vedere la luce già nel corso della prossima settimana: in quell’occasione verranno forniti ulteriori dettagli.

Da notare che al momento non sono state svelate le piattaforme di riferimento, ma sappiamo che il gioco dovrebbe uscire nel corso del 2021.