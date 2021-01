I costumi di DOOM arrivano su Fall Guys: Ultimate Knockout

Quale evento migliore della fine del periodo più gioioso dell’anno per l’arrivo dello Slayer e dei suoi demoniaci oppositori su Fall Guys? Devolver Digital e Mediatonic hanno rivelato i costumi di DOOM, annunciati ormai qualche tempo fa e in arrivo sul battle royale a partire dal 12 gennaio per un tempo limitato.

Ricordiamo che questi costumi sono puramente estetici, quindi se vi aspettate di poter far esplodere la competizione in una nuvola sanguinolenta, brutte notizie per voi: dovrete continuare a fare affidamento unicamente sulla vostra abilità nel barcollare e balzellare fino al traguardo. In aggiunta, Devolver Digital ci tiene a smentire la presenza di una qualunque modalità Team Deathmatch (anche se, diciamo noi, la caccia alle code ci va abbastanza vicina).