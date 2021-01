Nvidia avrebbe in mente di reintrodurre la RTX 2060 sul mercato

Sembra che la situazione delle nuove schede video di Nvidia, attualmente difficilissime da reperire e a prezzi ben superiori a quelli suggeriti dal produttore, stia per spingere la compagnia di Santa Clara a una mossa curiosa. Stando a quanto segnalato dal sito francese Overclocking.com, pare infatti che Nvidia abbia in mente di reintrodurre sul mercato la serie di schede video RTX 2060. La notizia arriva a poca distanza dalla presentazione della nuova RTX 3060, prevista per la fine di febbraio, mostrata come l’opzione perfetta per chi possiede una GTX 1060 e vuole aggiornare il suo hardware e dal prezzo teorica di 329$. Il teorico è d’obbligo, perché Nvidia non prevede una Founder’s Edition per la RTX 3060, e le versioni di terze parti tendono ad avere un prezzo più elevato.

Non è da escludere, in ogni caso, che Nvidia intenda riportare sul mercato le RTX 2060 per cercare di rispondere ad una domanda a cui è difficile fare fronte. Staremo a vedere se le voci riportate dal sito francese troveranno conferma.