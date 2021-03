Niantic e Nintendo insieme per un'app AR a tema Pikmin

Dopo Pokémon GO, Niantic e Nintendo hanno unito ancora una volta le forze per lo sviluppo di una nuova app a tema Pikmin che sfrutterà la realtà aumentata.

Questo progetto è attualmente in lavorazione presso lo studio di Niantic con sede a Tokyo e dovrebbe vedere la luce nel corso del 2021. Non conosciamo ancora i dettagli dell’app, se non che spingerà gli utenti a passeggiare e a rendere le camminate più divertenti.

Da notare che l’applicazione dedicata al franchise di Pikmin sarà solo la prima di una serie di app a nascere da questa rinnovata partnership tra Nintendo e Niantic. Quest’ultima, infatti, si è impegnata a sviluppare anche altri progetti ispirati ai principali franchise della Casa di Kyoto.

