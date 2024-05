Hypercharge: Unboxed in arrivo su Xbox

Hypercharge: Unboxed, sviluppato e pubblicato da Digital Cybercherries, è in arrivo su Xbox Series X|S e Xbox One, con una data di lancio fissata per il prossimo 31 maggio 2024. Pubblicato originariamente su PC (Steam) nel 2020, l’opera è stata positivamente accolta dalla community, con recensioni perlopiù positive sulle piattaforma di Valve. Si tratta di uno sparatutto che mischia prima e seconda persona, facendo impersonare il giocatore un action figure.









C’era una volta un’antica serie di action figure, le quali crearono una fonte di energia magica che avrebbe permesso agli umani di conservare i più bei ricordi d’infanzia dei loro giocattoli. Questa antica fonte di energia è conosciuta come Hypercore. L’Hypercore custodisce i ricordi che abbiamo dei nostri giocattoli preferiti. Se Major Evil dovesse distruggerlo, tali ricordi scomparirebbero per sempre.