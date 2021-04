Override 2: Super Mech League, arriva Dan Moroboshi di Ultraman

Modus Studios Brazil e il publisher Modus Games hanno presentato l’ultimo DLC del Season Pass Ultraman per Override 2: Super Mech League. Come avete probabilmente intuito dal titolo di questo articolo, il combattente che va ad unirsi agli scontri ad alta intensità altro non è se non Dan Moroboshi, qui presente con la sua tuta di Ultraman Versione 7.











Moroboshi non è però l’unico rappresentante del franchise ad essere giunto su Override 2: nelle scorse settimane, anche Black King, Bemular e lo stesso Ultraman si sono uniti alla battaglia. Ricordiamo che l’Ultraman Season Pass, che include tutti e quattro i lottatori, è disponibile al prezzo di 14,99€, mentre i singoli lottatori possono essere comprati al prezzo di 3,99€.