Company of Heroes 2 e l'espansione Ardennes Assault gratis su Steam

SEGA e Relic Entertainment hanno deciso di regalare una copia di Company of Heroes 2 e della relativa espansione Ardennes Assault agli utenti di Steam.











Fino al 3 giugno, infatti, è possibile dirigersi sulla pagina del prodotto presente su Steam e riscattare il gioco base più l’espansione. Una volta ottenuta una copia gratuita, questa rimarrà per sempre nella libreria degli utenti. Un’occasione che gli appassionati di strategici in tempo reale non dovrebbero farsi scappare.

Non è tutto perché fino alla medesima data l’intero franchise di Company of Heroes è in offerta con sconti che raggiungono l’80%.