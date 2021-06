Hyrule Warriors: L'era della calamità, rivelata la prima espansione

Fra le tante novità portate al Nintendo Direct ha fatto la sua apparizione anche Hyrule Warriors: L’era della calamità. Il musou ambientato in quel di Hyrule si prepara infatti ad arricchirsi con una nuova espansione, intitolata Il battito ancestrale. Questo contenuto aggiuntivo, che sarà disponibile a partire dal 18 giugno, costituisce il Volume 1 del Pass di espansione; il Volume 2, Il guardiano dei ricordi, arriverà invece entro la fine di novembre.











L’espansione Il battito ancestrale introduce nuovi tipi di armi – il Flagello per Link e il destriero di Hyrule per Zelda – nemici più pericolosi e altri personaggi giocabili, come il Guardiano veterano. Ricordiamo che il pass di Espansione di Hyrule Warriors: L’era della calamità è disponibile al prezzo di 19,99€.