Vesper: l'avventura italiana sarà disponibile a fine luglio

Lo studio tricolore Cordens Interactive ha pubblicato un nuovo trailer per il suo Vesper, nel corso del quale viene anche rivelata la data di lancio di questo puzzle platform. Il titolo sarà disponibile su Steam e GOG a partire dal 30 luglio; e se per caso volete provarlo con mano, potete farlo già oggi tramite la demo presente sul negozio digitale di Valve.











Pubblicato da Deck13, Vesper ci mette nei panni di Seven, un piccolo androide disperso su un pianeta alieno che, eoni addietro, fu abitato da un’antichissima e avanzata civiltà. Tutto ciò che resta di questa civilta sono magnifiche rovine e robot ostili a chiunque non sia parte della loro rete neurale. Come se ciò non bastasse, una forza oscura minaccia il pianeta, inghiottendo e distruggendo ogni cosa che incontra. Riuscirà il nostro piccolo protagonista a salvare la sua razza?