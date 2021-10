Ubisoft si prepara a rivelare un nuovo Ghost Recon

Novità nell’aria, per i fan di Ghost Recon. Ubisoft si sta infatti preparando a celebrare il ventennale della serie, e la trasmissione organizzata dal publisher francese includerà anche “la prima mondiale di un nuovo progetto di Ghost Recon.” Di per sé, questo non significa necessariamente che un gioco sia in cantiere; alcuni leak delle ultime ore, però, danno per certo il prossimo annuncio di Ghost Recon: Frontline, che abbandonerà la formula open world dei due predecessori per tornare verso uno stile più classico. Il titolo, che sempre secondo i leak sarà ambientato nel Vietnam dei giorni nostri, sarà sviluppato da Ubisoft Paris, lo stesso studio che ha sviluppato Future Soldier (2012) e Wildlands (2017). Per scoprire quanto veritiere sono queste voci di corridoio, basterà attendere fino alle 19:00 di stasera.

Condividi con gli amici Inviare