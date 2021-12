Dreams si aggiorna con una nuova campagna e strumenti inediti

Media Molecule ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per Dreams che introduce non soltanto una nuova campagna, ma anche diversi strumenti aggiuntivi inediti per i creatori di contenuti.











Ancient Dangers: A Bat’s Tale è un’esperienza in terza persona realizzata direttamente da Media Molecule e progettata per mettere alla prova le abilità degli avventurieri più coraggiosi. Il contenuto è giocabile in modalità giocatore singolo o in co-op locale.

La seconda parte dell’update, invece, riguarda la creazione: grazie a una nuova interfaccia e un nuovo sistema di modelli, DreamShaping ora aiuta i creatori con strumenti e indicazioni per iniziare a dare vita platform 2D, sparatutto a scorrimento laterale e giochi di minigolf.