Disponibile su Steam ormai da un paio d’anni, lo spin-off tattico XCOM: Chimera Squad arriva anche su GOG.com. Ricordiamo che il gioco ci mette nei panni di una variegata squadra di agenti sia umani che alieni, impegnati a contrastare le forze che vogliono gettare City 31 nel caos; se volete saperne di più, non possiamo che rimandarvi alla recensione di Gabriele Barducci.

La versione priva di DRM di XCOM: Chimera Squad arriva su GOG a un prezzo scontato di 6,99€. Vale la pena segnalare che non si tratta dell’unico gioco attualmente disponibile a un costo vantaggioso: sul negozio digitale di CD Projekt ha infatti da poco preso il via il New Year Sale.