EA e Respawn Entertainment al lavoro su tre nuovi giochi di Star Wars

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno da poco confermato di essere al lavoro su tre nuovi titoli ambientati nell’universo narrativo di Star Wars. Come prevedibile, il primo di questi tre titoli è il seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order, il cui sviluppo avverrà internamente a Respawn e sarà supervisionato da Stig Asmussen. Il secondo dei progetti in cantiere è invece uno sparatutto in prima persona; in questo caso, la supervisione spetta a Peter Hirschmann, già direttore di Medal of Honor: Above and Beyond nonché producer degli Star Wars Battlefront originali. Infine, il terzo videogioco vedrà Respawn Entertainment svolgere il ruolo di produzione, mentre lo sviluppo vero e proprio verrà assegnato a Bit Reactor, studio da poco formato da ex membri di Firaxis; la scelta non potrebbe essere più adatta, visto che quest’ultimo titolo sarà uno strategico.

“Siamo entusiasti di continuare a lavorare con gli incredibilmente talentuosi sviluppatori di Respawn,” ha dichiarato Douglas Reilly, vicepresidente di Lucasfilm Games. “Hanno dimostrato un’eccellente abilità nel raccontare epiche storie di Star Wars, combinandole con gameplay coinvolgenti su più generi, e non vediamo l’ora di vederli creare altre incredibili esperienze nella galassia lontana lontana.”