L’account Twitter di 3D Realms ha di recente comunicato la scomparsa di John William Galt, noto ai fan per essere stato il doppiatore originale del protagonista di Shadow Warrior; com’è noto, nel reboot del 2013 e relativi seguiti la voce di Lo Wang è invece stata affidata a Jason Liebrecht. Sempre nell’ambito videoludico, Galt aveva prestato la sua voce anche a Grandfather Enisi in Prey 2006, e a vari personaggi di Deus Ex e Daikatana.

