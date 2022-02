Annunciato MLB The Show 22, in uscita anche su Switch

Seguendo la scia dell’incarnazione pubblicata l’anno scorso, anche MLB The Show 22 supererà i confini dell’ecosistema PlayStation rimanendo un titolo multipiattaforma. L’annuncio di questo nuovo videogioco, però, ha portato con sé anche una novità tutt’altro che di poco conto: dopo essere approdata su Xbox nel 2021, quest’anno la serie di SIE San Diego Studio approderà anche su Nintendo Switch.









In più, gli sviluppatori hanno confermato che MLB The Show 22 supporterà non soltanto il multiplayer cross-platform, ma anche la condivisione di progressi e salvataggi tra le diverse piattaforme. Sul versante dell’atleta di copertina, invece, è stata scelta la stella dei Los Angeles Angels Shohei Ohtani.

L’uscita di MLB The Show 22 è prevista per il 5 aprile 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Inoltre, come già accaduto l’anno scorso, il gioco sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

Adesso non ci resta che aspettare il lancio anche su PC: incrociamo le dita per l’anno prossimo.