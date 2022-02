Marvelous Europe ha annunciato Mandragora, un nuovo action RPG a scorrimento laterale sviluppato da Primal Game Studio ambientato in un mondo dark fantasy.









Questa la descrizione del gioco: “L’umanità si è arresa e ha consegnato il mondo ai mostri. La gente si nasconde dietro le mura di mattoni e le palizzate dell’ignoranza costruite da chi governa. Gioia e diletto sono tesori ambiti, inaccessibili alle masse. Questo non è il mondo che ti era stato promesso. Viaggia di notte e riprenditelo. Esplora un mondo in declino che sta cadendo lentamente preda degli effetti dannosi dell’Entropia. Affronta nemici feroci, sfida boss unici e letali, incontra nuovi alleati, nemici e creature di ogni genere, fai scelte morali difficili. Ci sono molte strade che varrebbe la pena intraprendere. Scegli la tua.”

Tra le caratteristiche di Mandragora spicca la presenza di diverse classi originali e numerose abilità da padroneggiare attraverso un sistema di progressione del personaggio sfaccettato. Potenziando e personalizzando il nostro eroe dovremo combattere i mostri che ora dominano il mondo. Non mancheranno comprimari e altri personaggi che man mano si uniranno alla carovana guidata dal protagonista: tra questi artigiani che permetterenno di sbloccare migliorie in grado di semplificarci la vita nel corso dell’avventura.

Mandragora non ha una finestra di uscita, ma sarà disponibile prossimamente su PC tramite Steam, oltre che su PS5 e Xbox Series X|S.