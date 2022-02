Grounded: il conteggio dei giocatori supera quota dieci milioni

Alzi la mano chi si aspettava che un giorno Obsidian, studio diventato famoso per i suoi giochi di ruolo, decidesse di creare un survival sandbox. E invece questa ipotesi apparentemente strampalata si è concretizzata in Grounded, un gioco che vede quattro giovani protagonisti ritrovarsi miniaturizzati e dover sopravvivere ai numerosi pericoli del giardino di casa loro. Il titolo in questione, oltretutto, sembra proprio che sia andato incontro all’apprezzamento del pubblico: come rivelato da Microsoft, ha infatti di recente superato i dieci milioni di giocatori.

Il risultato è particolarmente notevole se si considera che il gioco non è ancora ufficialmente uscito. Grounded è infatti disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S tramite Game Preview, cioè la designazione di Microsoft per i videogiochi in Accesso Anticipato. La versione finale del gioco è prevista per il 2022, e in un video celebrativo Adam Brennecke di Obsidian ha anticipato un weekend di prova gratuita in arrivo su Steam nelle prossime settimane.