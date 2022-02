Steam Deck: è ora possibile verificare la compatibilità della nostra libreria

Mancano ormai due giorni al lancio dello Steam Deck, e non dubitiamo che molti dei nostri lettori non vedano l’ora di accedere alla loro libreria di Steam tramite la console portatile. Naturalmente, però, il passaggio da un tradizionale computer a uno schermo ben più piccolo e a un diverso sistema di controllo non è immune da potenziali problemi. Proprio per permettere all’utenza di verificare rapidamente quali dei giochi in nostro possesso sono compatibili con la nuova console, Valve ha lanciato un nuovo sito (richiede login) che elenca i vari gradi di compatibilità della nostra libreria. Ricordiamo che i giochi si dividono in tre categorie:

Verified , cioè completamente compatibili con lo Steam Deck;

, cioè completamente compatibili con lo Steam Deck; Playable , cioè parzialmente compatibili, di solito per problemi legati all’interfaccia;

, cioè parzialmente compatibili, di solito per problemi legati all’interfaccia; Unplayable, cioè non compatibili con lo Steam Deck.

Valve naturalmente ci informa anche che il processo di verifica è in via di svolgimento, e che l’assenza di un titolo non significa necessariamente la sua mancanza di compatiblità. Anche perché, in linea teorica, qualunque titolo della libreria di Steam può essere avviato tramite lo Steam Deck, quindi in caso di dubbio nulla vi impedisce di verificare di persona.