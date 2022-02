Baldur's Gate: Dark Alliance 2 arriverà presto su PC e console

A poca distanza dal porting del primo Dark Alliance, Black Isle Studios aveva stuzzicato i fan asserendo che in un prossimo futuro, anche il suo seguito Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 avrebbe potuto fare la sua comparsa su sistemi moderni. Ebbene, a quanto pare il condizionale non è più necessario: proprio lo studio ha di recente rivelato tramite il suo profilo Twitter che l’hack ‘n slash ambientato nei Forgotten Realms farà presto la sua apparizione anche su sistemi moderni.

Uscito originariamente nel 2004 su PlayStation 2 e Xbox, questa nuova versione di Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch; lo studio ha inoltre confermato che stavolta il lancio su Steam avverrà in contemporanea con quello console. Nessuna informazione sulla data di lancio, anche se l’annuncio promette che non ci sarà da aspettare molto. Per chiudere, Black Isle Studios ha anche speso due parole su Champions of Norrath, affermando di non avere nuovi dettagli da condividere in merito.