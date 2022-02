Destiny 2: al via la Stagione dei Rinati con l'uscita de La Regina dei Sussurri

Con la pubblicazione de La Regina dei Sussurri avvenuta nella serata di ieri, Bungie ha dato il via alla Stagione dei Rinati di Destiny 2 che porta con sé diversi nuovi contenuti.









Ne La Regina dei Sussurri e nella Stagione dei Rinati vediamo i guardiani impegnati nella lotta contro Savathûn, dea dell’alveare, per rivendicare il potere della Luce. Dopo più di un anno passato a scoprire gli inganni di Savathûn, ora i guardiani possono esplorare la misteriosa sede del suo potere: il tronomondo, nuova destinazione di Destiny 2. Qui le sfide saranno numerose. Tra queste, affrontare la Covata Lucente, l’esercito dell’alveare in grado di brandire quegli stessi poteri della Luce che da secoli caratterizzano i guardiani.

Nella Stagione dei Rinati i guardiani utilizzeranno una tecnologia di soppressione della Luce offerta da un’incerta alleanza con Caiatl, Imperatrice dei cabal, per contrastare l’armata sempre crescente della Megera Regina.

Tra le novità della Stagione dei Rinati troviamo un nuovo manufatto stagionale, la Lancia Sinaptica, l’attività Campi di battaglia PsiOps, e l’impresa esotica per mettere le mani sul Messaggero Morto, un lanciagranate a retrocarica che rilascia tre onde energetiche al contatto con il suolo e può cambiare il danno elementale con la ricarica.