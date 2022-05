Annunciata l'avventura dark fantasy I, The Inquisitor per PC e console

Lo sviluppatore polacco The Dust S.A. ha presentato I, The Inquisitor. Si tratta di un action adventure ad ambientazione dark fantasy che si ispira ai romanzi dello scrittore polacco Jacek Piekara, noto proprio per i racconti che hanno come protagonista l’inquisitore Mordimer Madderdin.









Il gioco ci metterà proprio nei panni di Mordimer facendoci immergere in una Terra alternativa in cui la religione cristiana si è evoluta in maniera differente: Gesù è stato crocefisso ma è riuscito a sottrarsi alla morte e si è abbandonato a un’ira incontenibile, che sfoga con inaudita violenza su tutti i miscredenti dopo essersi liberato dai chiodi. Trascorsi svariati secoli, un esercito di Inquisitori, alla guida di una Chiesa sanguinaria, asserve le persone con la forza, obbligandole alla fede.

Come Inquisitore al servizio di Dio, veniamo inviati nella cittadina di Koenigstein perché afflitta da una serie di misteri e peccati da debellare. Durante la risoluzione di crimini e casi di trasgressione contro la fede, però, apprendiamo dell’esistenza di un male ancora più oscuro proveniente da un mondo ultraterreno che sta cercando di infiltrarsi nel regno dei vivi.

Gli sviluppatori promettono una storia non lineare che metterà alla prova i valori morali dei giocatori, laddove le scelte operate durante l’avventura andranno a plasmare la strada seguita dall’Inquisitore. Non mancherà un sistema di combattimento d’azione incentrato sulla lotta con la spada e sul perfezionamento delle abilità marziali.

Per finire, segnaliamo che I, The Inquisitor non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma verrà pubblicato prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.