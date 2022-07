Bright Memory: Infinite per console in uscita tra due settimane

Il publisher Playism ha confezionato un nuovo trailer di Bright Memory: Infinite per annunciare la data di uscita delle versioni console di questo adrenalinico sparatutto dalle forti connotazioni action.









Il publisher fa sapere che sia la versione per PS5 che quella per Xbox Series X|S presenteranno una modalità grafica a 60 fps con supporto al ray tracing, nonché una modalità performance che porta il frame rate a 120 fotogrammi al secondo a discapito del ray tracing. La versione per PS5, inoltre, supporta alcune delle feature principali del controller DualSense, tra cui i grilletti adattivi.

Bright Memory: Infinite sarà disponibile anche su Nintendo Switch, dove girerà nativamente (dunque non si tratterà di una versione giocabile tramite cloud streaming). Sulla console ibrida della Grande N saranno supportati il multi-sampling, il temporal anti-aliasing e la mira tramite giroscopio.

Bright Memory: Infinite è in uscita su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 21 luglio. Vi ricordiamo che il gioco è già disponibile da qualche mese su PC, dove è venduto sia su Steam che su GOG. Le versioni console includeranno tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati su PC.