Scars Above è un promettente action adventure sci-fi per PC e console

L’etichetta Prime Matter ha unito le forze con gli sviluppatori di Mad Head Games e ha presentato Scars Above, un nuovo action adventure ad ambientazione fantascientifica in uscita prossimamente su PC e console.









Le vicende del gioco iniziano quando un’enorme struttura aliena appare nell’orbita terrestre lasciando tutto il mondo a bocca aperta; gli umani la chiamano “il Metaedro”. La squadra della Spedizione di Contatto, Analisi e Ricerca (SCAR), composta da scienziati e ingegneri, viene inviata nello spazio a investigare. Peccato che le cose non vanno come previsto, tanto che il Metaedro teletrasporta la squadra su un misterioso esopianeta dall’altra parte della galassia. Prendendo il controllo della dottoressa Kate Ward, uno dei membri della SCAR, l’obiettivo sarà principalmente quello di sopravvivere, partendo alla ricerca dei compagni di squadra tentando al contempo di svelare il mistero del pianeta e del Metaedro.

Kate è un’astronauta e una scienziata, non un soldato, ma è piena di risorse e determinata a fare tutto il necessario per sopravvivere. Usando armi a distanza, dispositivi, consumabili e attacchi in mischia, bisognerà gestire la resistenza per correre, schivare, sfruttare i punti deboli dei nemici e scoprire tattiche efficaci per sconfiggerli.

Scars Above non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il publisher fa sapere che il gioco vedrà la luce nel corso dei primi mesi del 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.