Digimon World: Next Order in uscita nel 2023 su PC e Switch

A distanza di quasi sei anni dalla pubblicazione delle versioni per PS4 e PS Vita (quest’ultima disponibile solo in Giappone), Digimon World: Next Order è in uscita anche su PC e Nintendo Switch.









Digimon World: Next Order segue le vicende un cosiddetto DigiDestined che ha il compito tutt’altro che semplice di ricostruire un Mondo Digitale nel caos più totale. I giocatori potranno reclutare oltre duecento Digimon che dovranno essere nutriti, allenati e con cui si dovrà costruire un legame affinché siano in grado di aiutare il DigiDestined nella sua missione.

L’uscita di queste due nuove versioni del gioco è fissata al 23 febbraio 2023. La pubblicazione avverrà in contemporanea mondiale su entrambe le piattaforme.