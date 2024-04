Annunciato Beyond Galaxyland, nuovo RPG per PC e console

United Label e Sam Enright hanno presentato Beyond Galaxyland, un nuovo RPG ispirato ai grandi classici degli anni Novanta in arrivo su PC e console.









In Beyond Galaxyland vestiremo i panni del giocane Doug mentre viene portato in un sistema solare simile a uno zoo per affrontare l’epica missione di salvare la Terra stessa. In compagnia del porcellino d’india domestico di Doug, il pistolero Boom Boom, e un robot senziente chiamata MartyBot, dovremo difendere il mondo da una potente entità conosciuta con il nome La Fine prima che conquisti tutto l’universo.

Dai piani travolti dalla bufera di Arcos fino agli anfratti della giungla tropicale di Erros, dalle città di Neo illuminate al neon alle aride dune sabbiose di Xalm, avremo modo di esplorare un ammasso cosmico di mondi unici, ognuno con le proprie missioni, puzzle ambientali e personaggi incredibili. Non mancheranno le battaglie a turni contro un’ampia varietà di nemici galattici, con meccaniche difensive a tempo per minimizzare i danni. Ogni membro del party ha a disposizione una serie di abilità uniche, ma per avere un vantaggio tattico aggiuntivo potremo scansionare i nemici prima di combattere per scoprirne forze e debolezze.

Beyond Galaxyland sarà disponibile nel corso di quest’anno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.