Helldivers 2: disponibile la nuova patch

Sviluppato da Arrowhead Games Studio e pubblicato da Sony, quest’oggi Helldivers 2 ha ricevuto una nuova patch che sistema il bilanciamento delle armi, degli stratagemmi e dei vari nemici, apportando correzioni e miglioramenti. Qua la nostra recensione a cura di Marco Brom.









Helldivers 2 è uno sparatutto cooperativo in terza persona che vede le forze d’élite degli Helldiver combattere per vincere una lotta intergalattica e liberare la galassia dalle crescenti minacce aliene. Il link per sapere nel dettaglio tutte le migliorie della patch è il seguente.