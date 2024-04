Smite 2: aperte le iscrizioni all'Alpha Test

Smite 2, sviluppato e pubblicato da Hi-Rez Studios, si aprirà alla fase di alpha test il prossimo 2 maggio 2024. Il team di sviluppo, a partire da oggi, ha aperto le iscrizioni per giocare alla closed, con l’obiettivo di far conoscere le principali novità della seconda iterazione della serie Smite. Ecco dove accedere per richiedere la partecipazione.









SMITE 2 si baserà sull’Unreal Engine 5, proponendo una competizione impegnativa, un’azione intensa, un combattimento basato sulle abilità, il lavoro di squadra gratificante e la mitologia con tutte le divinità. Qua la nostra anteprima dedicata.