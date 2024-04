Life by You sarà disponibile in Early Access

Sviluppato e pubblicato da Paradox Interactive, l’immersive sim Life by You sarà disponibile in Accesso Anticipato dal prossimo 4 giugno 2024. Life by You è un gioco di simulatione di vita in cui i giocatori possono progettare e vivere la vita degli esseri umani che creano, in un mondo di gioco aperto e completamente personalizzabile. I giocatori possono creare famiglie, costruire case e raccontare le tante storie della vita.









“Al centro del titolo c’è la community di giocatori”, ha dichiarato Rod Humble, general manager di Paradox Tectonic. “Abbiamo creato un sandbox in cui i giocatori possano raccontare qualsiasi storia desiderino. Da racconti personali, esoterici, o fan fiction, potranno vivere la vita al massimo, o violare le regole se preferiscono farlo!”