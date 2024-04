Sea of Thieves è ora disponibile su PlayStation 5

L’avventura piratesca di Sea of Thieves, sviluppato da Rare Studios, approda quest’oggi su PlayStation 5 dopo essere stato pubblicato su PC e originariamente su Xbox come esclusiva del team creatore di Perfect Dark Zero. Con l’approdo del titolo sulla quinta ammiraglia di Sony, si aggiunge anche la nuova Stagione, la dodicesima da quando venne pubblicato ormai dal 2018.









Sea of Thieves coinvolge il giocatore in un’esperienza piratesca totale, dalla navigazione ai combattimenti, fino all’esplorazione e ai saccheggi, facendogli vivere l’esperienza da filibustiere, facendolo entrare in un mare di opportunità. Senza ruoli prestabiliti, il giocatore della libertà più totale per affrontare il mondo e gli altri giocatori nel modo preferito.