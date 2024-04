Tencent acquisisce nuove azioni di Remedy Entertainment

Il colosso cinese Tencent ha incrementato il suo investimento in Remedy Entertainment acquisendo un numero maggiore di azioni dello studio finlandese.

Come riportato da Justin Carter di Game Developer, il conglomerato cinese ha portato a 14,8% la sua quota azionaria rispetto al precedente 5,01%. Ricordiamo che Remedy sta sviluppando uno sparatutto per Tencent: inizialmente annunciato come uno shooter free-to-play e noto con il nome in codice Vanguard, il progetto ha mutato forma diventando un titolo cooperativo venduto come un prodotto premium dal nome in codice Kestrel.