Albion Online: al via il lancio dei server in Europa e Medio Oriente

Albion Online, sviluppato e pubblicato da Sandbox Interactive, è da oggi disponibile con un nuovo server sia in Europa che in Medio Oriente. Il nuovo server offre ai giocatori europei e MENA un ping migliore, una latenza ridotta ed eventi pensati per adattarsi ai loro orari. All’interno di questo server si trova un nuovo regno di gioco, dove ogni giocatore parte alla pari, scoprendo al meglio Albion.









Albion Online è un MMORPG sandbox fantasy con un’economia gestita dai giocatori, un sistema di combattimento privo di classi e intense battaglie PvP. Il giocatore esplorerà uno sconfinato mondo aperto pieno di pericoli e opportunità. Nell’opera si accrescerà la propria ricchezza, forgiando alleanze e lasciando il segno.