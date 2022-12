Warhammer 40.000: Darktide, disponibile il primo aggiornamento

È disponibile da oggi The Signal, aggiornamento di Warhammer 40.000: Darktide, titolo di Fatshark che ha recentemente (il 30 novembre per la precisione) visto il suo debutto su PC e Xbox Series X/S, in cui interpretiamo quattro agenti dell’Inquisizione inviati a eliminare la minaccia delle forze del Caos.

Con il primo aggiornamento del titolo è stata introdotta una nuova missione: Comms-Plex 154/2f, che avrà luogo presso il Throneside District, e che ha come obiettivo il raggiungimento del tetto dell’HL-19-24 Archivum per ripristinare le comunicazioni. Oltre la missione vi sono novità legate alle armi, al crafting e altro ancora. Ecco il trailer di presentazione dell’aggiornamento: