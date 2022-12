Bloober Team e Private Division insieme per un nuovo horror

Nel festeggiare il suo quinto anniversario, l’etichetta di publishing Private Division ha annunciato si aver siglato un accordo con Bloober Team per lo sviluppo e la pubblicazione di un nuovo survival horror.

Lo studio polacco è successivamente intervenuto su Twitter per specificare che il progetto è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, per questo ci vorrà del tempo prima che vengano diffusi ulteriori dettagli. In ogni caso, entrambe le compagnie hanno precisato che il survival horror sarà basato su una nuova IP.

Nel frattempo, Private Division ha annunciato l’istituzione di un fondo di sviluppo che “mira a supportare i team di sviluppo indipendenti più piccoli tramite finanziamenti e opportunità di crescita con cui poter auto-pubblicare i propri ambiziosi titoli“, come precisato nel comunicato stampa.