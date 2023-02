Back 4 Blood: Turtle Rock interrompe il supporto al gioco

Turtle Rock Studios ha annunciato la fine del supporto a Back 4 Blood, che dunque non riceverà più contenuti aggiuntivi nel prossimo futuro. Precisiamo che il videogioco multiplayer continuerà a essere giocabile su tutte le piattaforme.

Gli sviluppatori spiegano che questa decisione è stata presa per permettere allo studio di dedicarsi completamente a un nuovo progetto. “Turtle Rock Studios è una realtà molto piccola per essere uno studio che sviluppa videogiochi tripla A,” si legge nella nota stampa ufficiale. “Non abbiamo abbastanza personale per continuare a lavora a Back 4 Blood mentre sviluppiamo un altro videogioco. Per questo è arrivato il momento di chinare la testa, tornare nel laboratorio, e metterci al lavoro sul prossimo progetto.”