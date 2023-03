Gun Interactive, editore di The Texas Chain Saw Massacre, ha comunicato che il gioco multiplayer asimmetrico sviluppato da Sumo Digital verrà pubblicato il 18 agosto 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S (sarà sul Game Pass), in onore della data in cui hanno avuto luogo gli eventi del film diretto da Tobe Hooper del 1974 da noi conosciuto come Non Aprite Quella Porta.

Inoltre è stato annunciato un test tecnico il 25 maggio 2023, occasione che segna la prima opportunità per i fan di sperimentare il terrore e l’intensità brutale che hanno scioccato il pubblico per la prima volta quasi cinquant’anni fa. Ecco il trailer d’annuncio:









The Texas Chain Saw Massacre è un escape game multiplayer asimmetrico sulla falsariga del popolare Dead by Daylight. I giocatori controllano le vittime o i membri della famiglia Slaughter, incluso il famigerato Leatherface, in un feroce 3 contro 4 che prende la tensione e la suspense del film e le ripropone in un’azione elettrizzante e competitiva.

Come vittime dovremo usare il nostro ingegno e la nostra furtività per rimanere fuori dalla portata dei nostri aguzzini e trovare gli strumenti necessari per salvarci la pelle, mentre i giocatori nei panni della Slaughter Family dovranno cercarci, rintracciarci e impedirci di scappare.