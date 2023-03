Warhammer: Vermintide 2, annunciato il DLC Tower of Treachery

Fatshark ha presentato Tower of Treachery, un nuovo DLC gratuito per Warhammer: Vermintide 2 in uscita su PC alla fine del mese, per poi approdare succesivamente anche su console.









Questo contenuto aggiuntivo di Vermintide 2 introduce una missione inedita ambientata in un nuovo livello che vede gli avventurieri scontrarsi contro la necromante Sofia Fuegonasus. Inoltre, il DLC porterà con sé 13 sfide addizionali.

Tower of Treachery sarà disponibile su PC dal 28 marzo, mentre gli utenti console dovranno attendere il secondo trimestre dell’anno.