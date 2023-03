Aliens: Dark Descent, un trailer svela la data di uscita

Lo strategico ambientato nel terrificante e ipnotico universo di Alien ha finalmente una data di uscita, e non è nemmeno troppo lontana: Aliens: Dark Descent arriverà il 20 giugno. Ecco il trailer di IGN con la data:









Di seguito la descrizione ufficiale tratta dalla pagina Steam del gioco: in Aliens: Dark Descent comandi una squadra di esperti Marine Coloniali per tentare di fermare l’insorgenza di terrificanti Xenomorfi sulla luna di Lethe. Guida i tuoi soldati in combattimenti in tempo reale contro gli iconici Xenomorfi, agenti deviati dell’insaziabile Weyland-Yutani Corporation e altre creature orribili mai apparse prima nel franchise di Alien.

Infiltrati in grandi livelli aperti e annienta i nemici con la tua squadra, impartendo ordini strategicamente e usando il tuo intuito. Tutto toccando dei pulsanti. Procedi con cautela: i tuoi nemici adatteranno le proprie tattiche alle tue azioni mentre ti daranno la caccia. Ricorda: la morte è definitiva. Crea sentieri unici per sopravvivere, scoprire scorciatoie, creare zone sicure e piazzare sensori di movimento: in questo mondo persistente, le tue azioni influiranno definitivamente sui livelli.

Personalizza la tua squadra con una selezione di classi differenti. Aumenta di livello i tuoi soldati e specializzali con abilità uniche e un vasto arsenale di armi, corazze e vantaggi per affrontare missioni impegnative in territori pieni di pericoli. Sviluppa la tua base per ricercare nuove tecnologie e migliorare ulteriormente la tua squadra.

Gestisci oculatamente le risorse e calcola i rischi per superare in intelligenza le creature più letali mai affrontate dalla razza umana. Di seguito alcune caratteristiche del gioco:

• Vivi un’appassionante storia di Alien tutta nuova contro gli iconici Xenomorfi, dai Facehugger ai Pretoriani, fino alle Regine e molti altri (inclusi commando di umani corrotti e una nuovissima minaccia unica di questa narrazione).

• Guida strategicamente e cambia le tattiche di squadra da una missione all’altra, gestendo con cura la salute dei tuoi soldati, le risorse e la sanità mentale per evitare perdite permanenti ed esaurimenti nervosi.

• Crea sentieri unici per sopravvivere in un mondo persistente, scoprire scorciatoie, creare zone sicure e piazzare sensori di movimento in modo di essere sempre un passo avanti alle creature.

• Assembla e fai aumentare di livello le squadre composte da 5 classi iniziali di Marine, con decine di specializzazioni, abilità e armi uniche.

Vi ricordiamo che Aliens: Dark Descent sarà pubblicato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. L’ora è quasi giunta: nello spazio nessuno può sentirti urlare.