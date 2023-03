Gavin Raeburn, ex di Playground, fonda Lighthouse Games

Dopo la sua fuoriuscita da Playground Games avvenuta lo scorso anno, Gavin Raeburn non ha perso troppo tempo e ha fondato Lighthouse Games, un nuovo studio di sviluppo con sede a Leamington Spa, nel Regno Unito.

Il co-creatore di Forza Horizon ha dichiarato ai taccuini di GamesIndustry di essere al lavoro su un videogioco tripla A, ma per il momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli in merito. “Le persone dovrebbe guardare a Lighthouse Games aspettandosi che produrremo qualcosa di altamente rifinito e tecnologicamente ambizioso,” ha dichiarato Gavin Raeburn. “Questa è la nostra missione, ed è il retaggio del nostro team che la rende possibile.” Raeburn ha poi aggiunto che lo studio di sviluppo lavorerà a stretto contatto con un publisher, ma non sappiamo ancora quale.

Gavin Raeburn, lo ricordiamo, è un veterano dell’industria che ha lavorato per circa venticinque anni in Codemasters e che nel 2010 ha co-fondato Playground Games contribuendo al successo della serie automobilistica Forza Horizon. Non si sa se il videogioco a cui sta lavorando adesso abbia a che fare con le corse automobilistiche, ma dato il suo passato non ci stupirebbe affatto.