Vampire Survivors è il gioco dell'anno ai BAFTA Game Awards

Nella serata di ieri si è tenuta la cerimonia di premiazione dei BAFTA Game Awards 2023, durante la quale Vampire Survivors è stato incoronato gioco dell’anno. Il reverse bullet hell di Luca “poncle” Galante porta a casa anche il riconoscimento per il miglior game design.

Tra gli altri vincitori citiamo God of War Ragnarok, che porta a casa ben cinque premi, tra cui quello di gioco dell’anno scelto dal pubblico e i due riconoscimenti per le performance dei doppiatori Christopher Judge e Laya DeLeon Hayes. Premiato anche Elden Ring con due statuette, una per il miglior comparto multiplayer e l’altra per la migliore IP originale.

Di seguito riportiamo l’elenco completo dei vincitori dei BAFTA Game Awards 2023:

Animation : God of War Ragnarok (Sony Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

: God of War Ragnarok (Sony Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment) Artistic Achievement : Tunic (Tunic Team / Finji )

: Tunic (Tunic Team / Finji ) Audio Achievement : God of War Ragnarok (Sony Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

: God of War Ragnarok (Sony Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment) Best Game : Vampire Survivors (Poncle)

: Vampire Survivors (Poncle) British Game : Rollerdrome (Roll7 / Private Division)

: Rollerdrome (Roll7 / Private Division) Debut Game : Tunic (Tunic Team / Finji)

: Tunic (Tunic Team / Finji) Evolving Game : Final Fantasy XIV Online (Square Enix)

: Final Fantasy XIV Online (Square Enix) Family : Kirby e la Terra Perduta (HAL Laboratory / Nintendo)

: Kirby e la Terra Perduta (HAL Laboratory / Nintendo) Game Beyond Entertainment : Endling: Extinction is Forever (Herobeat Studios / Handygames)

: Endling: Extinction is Forever (Herobeat Studios / Handygames) Game Design : Vampire Survivors (Poncle)

: Vampire Survivors (Poncle) Narrative : Immortality (Half-Mermaid Productions)

: Immortality (Half-Mermaid Productions) Original Property : Elden Ring (From Software / Bandai Namco)

: Elden Ring (From Software / Bandai Namco) Performer in a Leading Role : Christopher Judge (Kratos di God of War Ragnarok)

: Christopher Judge (Kratos di God of War Ragnarok) Performer in a Supporting Role : Laya DeLeon Hayes (Angrboada di God of War Ragnarok)

: Laya DeLeon Hayes (Angrboada di God of War Ragnarok) Technical Achievement : Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

: Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment) EE Game of the Year (voto del pubblico): God of War Ragnarok (Sony Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)