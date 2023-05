Xbox Game Pass: i primi giochi in arrivo a maggio

Come di consueto, sono stati svelati i primi giochi in arrivo a maggio sull’Xbox Game Pass tra console, PC e cloud. Ecco l’elenco dei titoli già disponibili – tra cui spicca Redfall, la caccia ai vampiri di Arkane Austin – e di quelli in arrivo prossimamente:

Disponibile da oggi:

Redfall (Cloud, PC e Xbox Series X|S)

In arrivo:

Ravenlok (Cloud, Console e PC) – 4 maggio

Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X|S) – 8 maggio

Shadowrun Trilogy (PC) – 9 maggio

Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console e PC) – 11 maggio

Remind per chi se li fosse persi:

Besiege (Cloud, Console e PC) – disponibile

Quantum Break (Console e PC) – disponibile