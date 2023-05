TTK Games è il nuovo studio di sviluppo di Lars Gustavsson

Dopo aver lasciato DICE, Lars Gustavsson ha dato il via alla sua prossima avventura fondando TTK Games, un nuovo studio di sviluppo svedese con sede a Stoccolma. TTK è l’acronimo di Time To Kill, cioè il tempo richiesto in uno sparatutto per eliminare un avversario con una determinata arma. Dato il nome dello studio e il background del suo fondatore, possiamo ipotizzare che questa nuova realtà si dedicherà allo sviluppo di shooter.

Dal comunicato stampa che abbiamo ricevuto leggiamo che “TTK Games punta ad essere in prima linea nel campo dell’intrattenimento, combinando l’esperienza dei veterani del settore con le idee della nuova generazione di sviluppatori e un profondo coinvolgimento con i giocatori.”

Tra i co-fondatori troviamo anche:

Daniel Berlin (Senior Design Director), in passato impegnato nello sviluppo di World in Conflict, Far Cry 3 e Battlefield 1;

Vidar Nygren (CTO e Technical Director), già responsabile dello sviluppo del motore Frostbite;

Peter Hoyles (Art Director), che ha lavorato come artista in numerose incarnazioni della saga di Battlefield.

Sappiamo, infine, che TTK Games si è assicurato già dei fondi per portare avanti i suoi progetti e sta assumendo personale da impiegare sia in remoto che nella sede di Stoccolma. Maggiori dettagli sul sito ufficiale.