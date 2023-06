Tarisland, l’imminente MMORPG cross-platform di Tencent, tra pochi giorni diventerà estremamente tangibile. La fase di Closed Beta in regioni selezionate partirà il 27 giugno 2023, infatti. Ecco il trailer d’annuncio della Closed Beta:









Come si intuisce dal trailer, c’è più di un sentore di World of Warcraft nell’esperienza che sta prendendo forma negli studi Tencent. Anche se una Closed Beta non può fornire indicazioni definitive e men che meno quando si parla di MMORPG, non manca molto prima di potersi fare un’idea su Tarisland e scoprire se il suo obiettivo è innovare il mondo degli MMORPG oppure limitarsi a fare quel che deve.

Di seguito la descrizione ufficiale del gioco:

Nella Closed Beta, i giocatori potranno selezionare una delle sette classi di personaggi attualmente disponibili prima di esplorare il Canyon di Ancash, SilverLit, la Misty Forest e le rispettive storyline e quest. La comprensione delle classi e della loro interazione sarà necessaria quando i giocatori si alleeranno per affrontare raid e dungeon. Per coloro che vogliono assicurarsi un posto negli annali della storia di Taris, è previsto un evento speciale: i primi che sconfiggeranno i quattro boss dei dungeon con una squadra di 10 persone riceveranno ricompense esclusive per la Closed Beta. La Closed Beta darà inoltre ai giocatori l’opportunità di provare cinque professioni di crafting, di entrare nell’Arena o nei Battleground e, se si sentono abbastanza abili, di affrontare i World Boss.

In fase di sviluppo da diversi anni, Tarisland è un MMORPG di ampia portata che presenta diversi biomi e civiltà e un vasto mondo da esplorare, unito a una storia ricca e avvincente. I giocatori troveranno nuove missioni e modi per esplorare ogni angolo del mondo vario e avvincente di Tarisland attraverso diverse modalità di gioco.

Tarisland presenterà classi distinte, ognuna delle quali è completamente personalizzabile, dando ai giocatori la libertà di adattare il proprio personaggio alle proprie preferenze e al proprio stile di gioco. La progressione si basa su un sistema stagionale che fornirà nuovi contenuti PvE e sfide PvP.

Per quanto riguarda l’imminente Closed Beta, vi ricordiamo che su Android le regioni interessate includeranno Brasile, Canada, Filippine e UK, mentre su PC saranno in grado di partecipare giocatori da tutto il mondo. Chi è curioso di saperne di più può pre-registrarsi da oggi sul sito ufficiale Tarisland.