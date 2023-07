Microsoft ha annunciato il ritorno dell’[email protected] Demo Fest, l’evento che permetterà ai possessori di console Xbox di scaricare alcune demo di videogiochi in uscita nei prossimi mesi. La Casa di Redmond fa sapere che l’evento prenderà il via domani, martedì 11 luglio, e durerà una settimana esatta, fino al 17 luglio.

Saranno oltre 40 i dimostrativi che gli utenti potranno provare durante questo periodo. Tra le demo troveremo quelle di Sea of Stars, Demonschool, The Wandering Village, Worldless e Lies of P, quest’ultima a dire il vero già disponibile da tempo.

Ricordiamo, infine, che alle 19:00 di domani si terrà un nuovo [email protected] Showcase durante il quale verranno presentati numerosi videogiochi indipendenti in uscita su PC e Xbox.