Dragon Age: The Veilguard, in arrivo il gameplay reveal

Gary McKay, direttore generale di BioWare Studio e produttore esecutivo di Dragon Age, ha pubblicato questa mattina un post sul suo blog in cui condivide alcune nuove notizie sul prossimo gioco Dragon Age, che non s’intitola più Dreadwolf, facendo sapere che il primo gameplay reveal del nuovo titolo del franchise avverrà il prossimo 11 giugno.

“Ognuno dei sette personaggi unici che compongono i vostri compagni avrà una storia profonda e avvincente, in cui le decisioni che prenderete avranno un impatto sulle vostre relazioni con loro e sulle loro vite. Unendo questa squadra di eroi indimenticabili, affronterete una nuova e terrificante minaccia scatenata sul mondo. Naturalmente, il Dread Wolf ha ancora un ruolo importante in questa storia, ma il cuore di questa nuova esperienza siete voi e i vostri compagni, non i vostri nemici. Per questo motivo, per catturare l’essenza di questo gioco, abbiamo cambiato il nome, poiché il titolo originale non mostrava quanto ci teniamo ai nostri nuovi eroi, alle loro storie e al modo in cui dovrete unirli per salvare tutto il Thedas”, ha dichiarato il team di sviluppo.